Врачи выявили новый фактор, приводящий к смерти при коронавирусе

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Медики из Кливлендского медицинского центра в США обнаружили связь между нарушениями дыхания во сне и риском смерти от COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Networks.

Специалисты изучили данные о течении болезни у 5 400 пациентов, учитывая различные влияющие на дыхание факторы и патологии, в частности заболевания легких и сердца, рак, а также курение.

Они пришли к выводу, что вызываемая этими проблемами гипоксия во сне увеличивает риск госпитализации и смерти при коронавирусной инфекции на 31%. При этом связи с вероятностью инфицирования вирусом обнаружено не было.

Ранее американские ученые выяснили, что пол будущего ребенка может определять иммунный ответ матери при столкновении с вирусными и бактериальными инфекциями. В ходе исследования оказалось, что организм беременных вырабатывает меньшие титры защитных антител к COVID-19, если они вынашивают мальчика. Помимо этого, меньшее количество нейтрализующих антител передает и сама мама сыну.

