Во Владимире умер новорожденный с COVID-19, которому поручил оказать помощь Мурашко

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Врачи не смогли спасти новорожденного с COVID-19 во Владимире, помочь в лечении которого поручил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

30 октября во время рабочей поездки во Владимирскую область Мурашко посетил Областную детскую клиническую больницу. Врачи рассказали ему о тяжелом состоянии новорожденного. Ребенок родился недоношенным, с врожденными пороками развития и с коронавирусной инфекцией. Он находился в реанимации на ИВЛ.

"К сожалению, ребенок умер. Тяжелый исход. Я вижу, что было сделано все необходимое, все возможное, что можно было сделать. О переводе ребенка в Москву вопрос не стоял, потому что все необходимые инструменты у нас были, состояние его могло ухудшиться резко", – рассказал директор департамента здравоохранения Владимирской области Константин Баранов.

Он добавил, что для региона это первый летальный случай с ребенком, заболевшим коронавирусом.

Ранее ученые заявили, что пол будущего ребенка может определять иммунный ответ матери при столкновении с вирусными и бактериальными инфекциями.

Поводом для таких выводов стало исследование ученых из США. Они проанализировали защитные реакции беременных. Всего участие в исследовании приняли 68 женщин, 38 которых заразились SARS-CoV-2 в течение третьего триместра.

Таким образом, ученые определили, что если пол будущего ребенка мужской, то организм беременных вырабатывает меньшие титры защитных антител к COVID-19. Помимо этого, меньшее количество нейтрализующих антител передает и сама мама мальчику.

Главный внештатный специалист по акушерству Минздрава РФ Роман Шмаков заявил, что показатель смертности от COVID-19 среди беременных и рожениц в 2021 году в России увеличился в три раза. Специалист подчеркнул, что данной категории женщин особенно необходимо пройти вакцинацию от коронавируса.