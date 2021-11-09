В регионах РФ требуются дополнительные койки из-за штамма "Дельта" – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Распространение штамма коронавируса "Дельта" требует дополнительного развертывания коек для инфицированных в российских регионах, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.
"Несмотря на снижение общего числа активных случаев, потребность в разворачивании коек сохраняется. Сегодня развернуто 302 тысячи коек, что на 1% больше, чем неделей ранее", – сказал Мурашко.
Он пояснил, что циркуляция "Дельта"-штамма требует повышенного числа госпитализаций.
Ранее Мурашко назвал пять регионов, где наблюдаются наименьшие темпы вакцинации населения от коронавируса. По его словам, к ним относятся Тульская область, Карачаево-Черкессия, Кемеровская и Ростовская области, а также Северная Осетия.
В России за минувшие сутки выявили 39 160 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее их число пришлось на Москву – 5 287 случаев, Московскую область – 2 818, Санкт-Петербург – 2 680.
Инфекционист рассказал, что "Дельта"-штамм может ускользать от антител
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