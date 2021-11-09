Попова призвала ужесточить контроль за соблюдением ограничений в регионах РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В регионах России необходимо сохранять ограничительные меры и ужесточать контроль за их соблюдением. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

По ее словам, такие меры необходимы для удержания текущих позиций заболеваемости и стабилизации эпидемиологической ситуации.

На данный момент в 77 регионах РФ введены QR-коды. Попова назвала такой показатель значимым.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 62 миллиона человек. При этом около 3,7 миллиона россиян вакцинировались в период нерабочих дней.

Мурашко подчеркнул, что темпы вакцинации в период нерабочих дней сохранялись хорошие.

