В России выявили 39 160 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 39 160 новых случаев коронавируса. В 3 200 (8,2%) из них болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперштаб.

На Москву пришлось 5 287 случаев, на Московскую область – 2 818, на Санкт-Петербург – 2 680, на Самарскую область – 1 783, на Республику Крым – 803, на Воронежскую область – 793, на Нижегородскую область – 778, на Красноярский край – 740, на Свердловскую область – 729, на Пермский край – 710, на Башкирию – 670, на Ростовскую область – 646, на Саратовскую область – 640, на Смоленскую область – 588, на Омскую область – 583.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 8 873 655 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший прирост наблюдается в Сахалинской области – 0,08%, Республике Калмыкия – 0,13%, Республике Алтай – 0,21%.

За последние сутки в стране подтверждено 1 211 смертей, за весь период пандемии умерли 249 215 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 32 036 человек, за все время – 7 619 596.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что ревакцинироваться от коронавируса можно любой российской вакциной.

Он отметил, что соответствующие научные данные еще не опубликованы, сейчас идут исследования. Тимаков также подчеркнул, что комбинация различных вакцин эффективна для предотвращения заражения COVID-19.