Облачная с прояснениями погода установится в Москве во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в Москве во вторник, 23 ноября, будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает РИА Новости.

"Погоду сегодня будет формировать гребень антициклона, облачная с прояснениями погода, без существенных осадков – от -1 до -3 градусов в центре столицы и от 0 до -5 градусов – в Подмосковье", – рассказал синоптик.

По словам эксперта, ветер 23 ноября будет небольшим – от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление на уровне нормы, 748 миллиметров ртутного столба.

Согласно информации московского метеобюро, минувшая ночь стала самой холодной в столице с начала осени. Температура воздуха опускалась до -6 градусов.

Накануне Гидрометцентр России предупредил москвичей о повышенном уровне погодной опасности из-за гололедицы. Данное предупреждение действует до 12:00 24 ноября.