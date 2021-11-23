Облачная с прояснениями погода установится в Москве во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в Москве во вторник, 23 ноября, будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает РИА Новости.
"Погоду сегодня будет формировать гребень антициклона, облачная с прояснениями погода, без существенных осадков – от -1 до -3 градусов в центре столицы и от 0 до -5 градусов – в Подмосковье", – рассказал синоптик.
По словам эксперта, ветер 23 ноября будет небольшим – от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление на уровне нормы, 748 миллиметров ртутного столба.
Согласно информации московского метеобюро, минувшая ночь стала самой холодной в столице с начала осени. Температура воздуха опускалась до -6 градусов.
Накануне Гидрометцентр России предупредил москвичей о повышенном уровне погодной опасности из-за гололедицы. Данное предупреждение действует до 12:00 24 ноября.
"Утро": москвичам рассказали о погоде в столице 23 ноября
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