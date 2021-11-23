Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Прошедшая ночь стала самой холодной в столице с начала осени. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на заявление представителя московского метеобюро.

Как рассказали в метеослужбе, в ночь на вторник температура воздуха в столице опустилась до -6 градусов.

"До этого минимум температуры отмечался 10 ноября – -2,8 градуса", – сообщил собеседник агентства.

Данные о температуре зафиксировали на опорной метеостанции Москвы на ВДНХ, уточнил специалист.

В метеобюро добавили, что рекорд холода для 23 ноября был отмечен в 1902 году. Тогда столбики термометров опустились до -19,2 градуса.

"Ноябрь 2021 года в Москве пока на 3 градуса теплее климатической нормы", – отметил представитель синоптического ведомства.

Он добавил, что днем во вторник, 23 ноября, температура воздуха в городе не превысит -2 градусов. При этом осадков не прогнозируется.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о резком повышении атмосферного давления во вторник, 23 ноября. По его словам, показатель возрастет до 750 миллиметров ртутного столба.