Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Прошедшая ночь стала самой холодной в столице с начала осени. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на заявление представителя московского метеобюро.
Как рассказали в метеослужбе, в ночь на вторник температура воздуха в столице опустилась до -6 градусов.
"До этого минимум температуры отмечался 10 ноября – -2,8 градуса", – сообщил собеседник агентства.
Данные о температуре зафиксировали на опорной метеостанции Москвы на ВДНХ, уточнил специалист.
В метеобюро добавили, что рекорд холода для 23 ноября был отмечен в 1902 году. Тогда столбики термометров опустились до -19,2 градуса.
"Ноябрь 2021 года в Москве пока на 3 градуса теплее климатической нормы", – отметил представитель синоптического ведомства.
Он добавил, что днем во вторник, 23 ноября, температура воздуха в городе не превысит -2 градусов. При этом осадков не прогнозируется.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о резком повышении атмосферного давления во вторник, 23 ноября. По его словам, показатель возрастет до 750 миллиметров ртутного столба.
Морозы в Москве сменятся оттепелью к концу текущей недели
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: