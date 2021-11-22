Синоптики рассказали о погоде в России в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Синоптики дали долгосрочный прогноз погоды на предстоящий декабрь. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

В Москве и Московской области ожидаемая средняя температура воздуха составит от -3 до -4 градусов, то есть будет на 1–2 градуса выше декабрьской нормы.

В первые дни месяца в столице и области будет преобладать температура от -2 до -7 градусов. Холод будет сопровождаться небольшими снегопадами. К середине месяца станет теплее – до +3 градусов.

В последнюю декаду месяца ожидается похолодание в пределах -8...-13 градусов в дневное время и -15...-20 в ночные часы. Погода будет неустойчивой с чередованием заморозков и оттепели, что приведет к гололедице.

В Санкт-Петербурге предполагаемая среднемесячная температура в декабре будет равна -2...-3 градусам. Ожидается, что за месяц выпадет порядка 45–50 миллиметров осадков.

В Калининградской области ожидаемая средняя температура составит от нуля до +1 градуса, что немного выше нормы. Превысят ее и показатели по осадкам – их ожидается 50–60 миллиметров.

Прогноз для Северного федерального округа предполагает среднюю температуру на уровне -7...-14 градусов. Этот показатель ниже нормы для регионов. Осадки выпадут в объеме от 20 до 50 миллиметров.

В Центрально-Черноземском районе среднемесячная температура декабря ожидается выше нормы, на уровне -2...-3 градусов. Осадки составят 35–40 миллиметров, то есть на уровне региональной нормы. Исключение составит Воронежская область, где этот показатель будет ниже обычного.

В Волго-Вятском районе и на Средней Волге температура воздуха в декабре составит от -5 до -7 градусов, что на пару градусов выше нормы. Специалисты ожидают выпадения осадков в объеме 40–50 миллиметров. Что касается погоды на Нижней Волге, то предполагаемые температурные значения укладываются в промежуток от -1 до -4 градусов.

На юге европейской части России ожидается температура выше нуля – в промежутке от +1 до +3 градусов с осадками в объеме 40–50 миллиметров. В Крыму будет теплее, на уровне +2...+4 градусов, а осадков выпадет меньше обычного.

На Урале ожидаемая среднемесячная температура составит -8...-10 градусов. Предполагаемое количество осадков – 20–50 миллиметров.

Также специалисты оценили прогнозируемую погоду в Сибири. В западной части региона будет -14...-16 градусов, что холоднее обычного. На востоке же будет теплее – -13...-15 градусов. Тем не менее это ниже средних многолетних значений.

На юге Дальневосточного региона синоптики ожидают температуру воздуха на уровне -10...-18 градусов с осадками в объеме 10–15 миллиметров. В Приморском крае прогнозируется оттепель на уровне -4...-9 градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков ранее рассказал о предстоящей оттепели в Москве. Она ожидается к концу текущей недели. Согласно прогнозам, к воскресенью температура воздуха ожидается в пределах 0...+1 градуса.