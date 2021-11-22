Синоптики предупредили о резких перепадах давления в Москве и области в ночные часы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ночь с 22 на 23 ноября в Москве и области ожидаются резкие перепады атмосферного давления, сообщает портал "Метеоновости".

В столице к вечеру давление увеличится на 7 единиц, превысив норму для последних дней ноября. За сутки перепад давления в столичном регионе составит около 15 единиц.

Синоптики предупредили, что перепады давления могут спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Кроме того, в городе усилится северо-западный ветер. Его порывы будут достигать 12–15 метров в секунду.

Согласно прогнозам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, во вторник, 23 ноября, давление возрастет до 750 миллиметров ртутного столба.

К концу текущей недели в столице ожидается оттепель. К среде над городом появится облачность. В четверг температура воздуха повысится до 0 градусов, что принесет с собой мокрый снег в ночное время.

К воскресенью температура воздуха ожидается в пределах 0 – плюс 1 градуса. При этом в ближайшие дни будет морозно – по ночам до минус 5 – минус 7 градусов.