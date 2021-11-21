Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

21 ноября, 22:12

Похолодание до минус 9 градусов по ночам ожидается в Московском регионе на будущей неделе

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве и области с понедельника, 22 ноября, ожидаются отрицательные температуры, ночами возможно похолодание до минус 9 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Специалист уточнила, что наиболее холодные ночи будут 23 и 24 ноября.

"В начале недели погоду будет определять гребень антициклона. При переменной облачности у нас существенных осадков не ожидается. Ночью будет подмораживать", – рассказала синоптик.

В столичном регионе ожидается до минус 4 – минус 6 градусов, а в Подмосковье – до –9. Днем также сохранятся отрицательные значения, по столице минус 1 – минус 3 градуса, по области до минус 6 градусов.

По словам синоптика, температурный фон будет близок к климатической норме.

Во второй половине, уточнила Позднякова, атмосферное давление будет понижаться в связи с нарастающим влиянием атлантического циклона, который принесет в Московский регион облачность и осадки.

Ранее сообщалось, что в Москве с вечера 19 ноября до вечера субботы, 20 ноября выпало 11 миллиметров осадков, что составляет около 19% ноябрьской нормы – норма осадков для текущего месяца составляет 58 миллиметров.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать