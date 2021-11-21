Похолодание до минус 9 градусов по ночам ожидается в Московском регионе на будущей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве и области с понедельника, 22 ноября, ожидаются отрицательные температуры, ночами возможно похолодание до минус 9 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Специалист уточнила, что наиболее холодные ночи будут 23 и 24 ноября.
"В начале недели погоду будет определять гребень антициклона. При переменной облачности у нас существенных осадков не ожидается. Ночью будет подмораживать", – рассказала синоптик.
В столичном регионе ожидается до минус 4 – минус 6 градусов, а в Подмосковье – до –9. Днем также сохранятся отрицательные значения, по столице минус 1 – минус 3 градуса, по области до минус 6 градусов.
По словам синоптика, температурный фон будет близок к климатической норме.
Во второй половине, уточнила Позднякова, атмосферное давление будет понижаться в связи с нарастающим влиянием атлантического циклона, который принесет в Московский регион облачность и осадки.
Ранее сообщалось, что в Москве с вечера 19 ноября до вечера субботы, 20 ноября выпало 11 миллиметров осадков, что составляет около 19% ноябрьской нормы – норма осадков для текущего месяца составляет 58 миллиметров.
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