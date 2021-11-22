Синоптики рассказали москвичам о погоде в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Облачная с прояснениями погода прогнозируется в столичном регионе в понедельник, 22 ноября. Об этом сообщается в материале на портале "Метеоновости".

Как ожидают специалисты, днем Москва и Подмосковье окажутся в тыловой части циклона. В некоторых районах прогнозируется небольшой снег, на дорогах будет гололедица.

В столице ожидается температура от -2 до 0 градусов. При этом по области столбики термометров покажут от -5 до 0.

"Ветер северо-западный 5–10 метров в секунду, местами порывы 12–14 метров в секунду", – отмечают синоптики.

Метеорологи также прогнозируют резкое повышение атмосферного давления. В середине дня показатель может составить 745 миллиметров ртутного столба.

"Относительная влажность воздуха около 80%", – добавляется в прогнозе.

Уточняется, что в столичном регионе продолжится период дискомфортной влажно-прохладной погоды. Кроме того, в Москве и области ожидается неустойчивый геомагнитный фон.

Ранее сообщалось, что в столице с вечера 19 ноября до вечера субботы, 20 ноября выпало 11 миллиметров осадков. Это составило порядка 19% ноябрьской нормы.