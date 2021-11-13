Ростуризм объявил о старте зимних чартерных программ по России

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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова объявила о старте зимних субсидированных чартерных программ по России. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства посетила Кемеровскую область.

"Мы очень рады сегодня на Шерегеше объявить о старте большой чартерной программы по всей стране на зимний период, и, в частности, на Шерегеш. Первые чартеры сюда полетят через две недели, а именно 27 ноября", – заявила Догузова.

По данным туроператора TUI Россия, в сезоне 2021-2022 компания запустит в регион 20 чартерных рейсов. Ожидается, что Шерегеш посетят порядка 3,2 тысячи туристов. Стоимость недельной путевки на горнолыжный курорт была снижена до 32 тысяч рублей за счет введения чартеров.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев допустил, что 20 чартерных рейсов может быть недостаточно и предложил в перспективе увеличить их количество.

Ранее директор "Корпорации развития Крыма" Дмитрий Ворона рассказал, что власти Крыма ведут переговоры с потенциальным инвестором о начале строительства на полуострове горнолыжного курорта. Ожидается, что работы начнутся в 2022 году.