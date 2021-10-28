В Крыму рассказали о планах построить горнолыжный курорт

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Власти Крыма ведут переговоры с потенциальным инвестором о начале строительства на полуострове горнолыжного курорта. Об этом рассказал директор "Корпорации развития Крыма" Дмитрий Ворона в эфире телеканала "Крым 24".

"У нас один из инвестпроектов, который обсуждается, – это создание горнолыжного курорта все-таки. Я думаю, в следующем году должны начать", – сказал Ворона.

Он подчеркнул, что Крым является уникальным регионом для круглогодичного туризма.



Ранее в РСТ рассказали, что россияне пока не проявляют особой активности при покупке туров на новогодние каникулы. При этом наибольшей популярностью пользуются Турция, Египет и российские курорты. Особой популярностью пользуются отели Сочи и Красной Поляны, а также экскурсионные поездки в Крым.