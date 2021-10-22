Из Москвы в Шерегеш запустят чартерные рейсы в новом горнолыжном сезоне

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Туроператор TUI совместно с авиакомпанией "Уральские авиалинии" запустит еженедельные чартерные рейсы из Москвы до Новокузнецка, где расположен ближайший к Шерегешу аэропорт. Об этом рассказал заместитель гендиректора "TUI Россия и СНГ" Александр Сирченко.

Первый чартер вылетит из столицы 12 ноября, а в Новокузнецк прибудет 13 ноября. Из Москвы самолеты будут летать по субботам. Программа продлится до середины апреля.

"За этот период мы планируем осуществить порядка 24 рейсов, летать будем на самолетах "Уральских авиалиний" вместимостью 162 кресла на каждом рейсе. В общей сложности мы планируем перевезти более 3 800 человек, это более чем в два раза больше, чем в прошлом году", – приводит слова Сирченко ТАСС.

В прошлом году горнолыжный курорт посетили свыше двух миллионов человек. Официальное открытие зимнего сезона запланировано на 13 ноября. На первые даты уже занято свыше 80% номеров.

"В целом стопроцентная загрузка ожидается. Туристический поток будет расти в этом году, я уверен в этом, он вырастет за счет нашей работы с федеральными туроператорами. Рассчитываем, что на 5–10% прибавимся", – подчеркнул министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский.

Ранее глава комиссии Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский рассказал, что в этом году новогодний отдых для россиян обойдется на 10–20% дороже, чем год назад. Он также отметил, что в настоящее время есть не более 50% предложений по отдыху. Полноценный же набор туров появится в начале ноября.

