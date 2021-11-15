В Сочи готовятся к зимнему сезону. Там планируют за новогодние праздники принять 250 тысяч туристов.

В горном кластере приступили к проверкам канатных дорог. Как и в прошлом сезоне будут действовать дополнительные меры противовирусной безопасности. Кабинки фуникулеров будут обрабатывать антисептиками. Для обеспечения социальной дистанции в очереди на подъемники в зонах посадки будут установлены ограничительные барьеры.

QR-код для заселения в гостиницу обязателен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.