Новости России: пожарный спас тонущего рыбака под Пермью

Пожарный спас тонущего рыбака под Пермью. Мужчина обвязался веревкой и выполз на лед. Ему удалось вытянуть на берег утопающего. Товарищи страховали его с берега – тянули спасателя за веревку. Героя отправили на лед после коллегиального решения, он оказался самым легким в команде.

В Нижнем Новгороде вооруженный мужчина ограбил ломбард. Забрал 12 золотых браслетов и потом сдал их в комиссионку за 40 тысяч рублей. Не смотря на маскировку, злоумышленника уже задержали. Оружие оказалось игрушечным, да и грабитель бывший работник ломбарда.

Сахалинские рыбаки спасли детеныша косатки. Малыш запутался в сетях и громко плакал. Его заметили местные жители, они проплывали мимо на лодке. Рыбаки срезали с косатки сети и отпустили на волю.

Барнаулец натравил собак на полицейских и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают местные СМИ. Когда полицейские начали опрос соседей по делу о краже, один из жильцов прям с порога дал понять, что не очень-то рад незваным гостям и спустил все стаю той-терьеров. Крошки набросились на стражей порядка. Сообщается, что один из них до сих пор проходит лечение. Хозяин зверей может сесть на срок до 5 лет.

В Сочи начался сезон сбора фейхоа. Продлится он до декабря. По словам экспертов, урожай и качество ягод в этом году просто отличные. И все благодаря большому количеству выпавших осадков.