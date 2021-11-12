Новости России: пожарный спас тонущего рыбака под Пермью

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Пожарный спас тонущего рыбака под Пермью. Мужчина обвязался веревкой и выполз на лед. Ему удалось вытянуть на берег утопающего. Товарищи страховали его с берега – тянули спасателя за веревку. Героя отправили на лед после коллегиального решения, он оказался самым легким в команде.
В Нижнем Новгороде вооруженный мужчина ограбил ломбард. Забрал 12 золотых браслетов и потом сдал их в комиссионку за 40 тысяч рублей. Не смотря на маскировку, злоумышленника уже задержали. Оружие оказалось игрушечным, да и грабитель бывший работник ломбарда.
Сахалинские рыбаки спасли детеныша косатки. Малыш запутался в сетях и громко плакал. Его заметили местные жители, они проплывали мимо на лодке. Рыбаки срезали с косатки сети и отпустили на волю.
Барнаулец натравил собак на полицейских и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают местные СМИ. Когда полицейские начали опрос соседей по делу о краже, один из жильцов прям с порога дал понять, что не очень-то рад незваным гостям и спустил все стаю той-терьеров. Крошки набросились на стражей порядка. Сообщается, что один из них до сих пор проходит лечение. Хозяин зверей может сесть на срок до 5 лет.
В Сочи начался сезон сбора фейхоа. Продлится он до декабря. По словам экспертов, урожай и качество ягод в этом году просто отличные. И все благодаря большому количеству выпавших осадков.
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