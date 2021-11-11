В Польше заявили об отказе Turkish Airlines перевозить граждан Сирии и Ирака в Минск

11 ноября, 23:15
Фото: depositphotos/EvrenKalinbacak
Авиакомпания Turkish Airlines на фоне обострения миграционного кризиса на польско-белорусской границе пообещала не брать на борт своих самолетов, летающих в Минск, граждан Ирака, Сирии и Йемена.
Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох.
"Turkish Airlines подтвердила, что не будет принимать на борт самолетов в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, за исключением тех, кто располагает дипломатическими паспортами", – написал он на своей странице в Twitter.
Ранее в министерстве иностранных дел Турции опровергли причастность Turkish Airlines к миграционному кризису на границе Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией. В ведомстве выразили сожаление в связи со сложившейся обстановкой и отметили недостаточные ограничительные меры по проходу граждан из третьих стран по территории Белоруссии.
До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава убеждает коллег по Евросоюзу ввести санкции против авиакомпаний, которые доставляют в Белоруссию мигрантов с Ближнего Востока.
Глава МИД Польши также считает, что ответственность за ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши лежит на России. В Кремле назвали это высказывание неприемлемым.
Накануне агентство Bloomberg сообщило, что из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе в Евросоюзе рассматривают возможность введения санкций в отношении российской авиакомпании "Аэрофлот".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, выразил надежду, что данная идея живет только в информационных вбросах. Он также напомнил о заявлении "Аэрофлота", в котором сказано, что компания не занимается перевозкой мигрантов в Минск.
"Аэрофлот" может подать в суд после публикации агентства Bloomberg
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