Турция опровергла причастность Turkish Airlines к кризису на белорусско-польской границе

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Министерство иностранных дел Турции отрицает причастность страны к миграционному кризису на границе Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве выразили сожаление в связи со сложившейся обстановкой и отметили недостаточные ограничительные меры по проходу граждан из третьих стран по территории Белоруссии.

"Однако мы отвергаем попытки показать Турцию частью этой проблемы, стороной которой она не является, и считаем преднамеренным вовлечение в это такой уважаемой во всем мире авиакомпании, как Turkish Airlines", – добавили в МИД страны.

Турецкие власти выступили за принятие необходимых шагов в борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми, а также настаивают на ответственности и отзывчивости государств в данном вопросе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безосновательными заявления о причастности России к миграционному кризису на белорусско-польской границе. По словам представителя Кремля, данный вопрос находится в компетенции других стран.

8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. Польские власти обвинили белорусских коллег в переброске нелегалов.