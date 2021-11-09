Польша настаивает на санкциях ЕС против авиакомпаний, доставляющих мигрантов в Белоруссию

09 ноября, 23:02
Фото: depositphotos/mike_kiev
Польша убеждает коллег по ЕС ввести санкции против авиакомпаний, которые доставляют в Белоруссию мигрантов с Ближнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости.
"Министры [Збигнев] Рау и [Мариуш] Каминьский обсуждают со своими коллегами в ЕС вопрос о том, чтобы провести решительную акцию, связанную с авиалиниями, которые используются для нужд трансфера людей с Ближнего Востока", – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
По словам главы польского кабмина, данная инициатива обсуждалась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Александр Лукашенко несет ответственность за миграционный кризис на польско-белорусской границе, где разбили лагерь несколько тысяч нелегальных мигрантов.
В Кремле обеспокоены ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии и Польши
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