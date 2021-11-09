Премьер Польши обвинил Лукашенко в миграционном кризисе

Фото: ТАСС/POOL/EPA/OLIVIER HOSLET

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Александр Лукашенко несет ответственность за миграционный кризис на польско-белорусской границе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Все отдаем себе отчет о том, что один человек, это Александр Лукашенко, привел специально десятки тысяч человек в Белоруссию, это Александр Лукашенко переносит эти группы людей, мигрантов, специально и иногда силой, у нас есть такая информация, на нашу восточную границу", – заявил политик.

Моравецкий добавил, что именно Лукашенко несет ответственность за то, чтобы вернуть беженцев в их страны.

Ранее Моравецкий напомнил о похожих инцидентах в 2015–2016 годах. По мнению польского премьер-министра, цель белорусских властей – создать хаос на территории Евросоюза.

8 ноября к польско-белорусской границе прибыли толпы мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию Евросоюза. За сутки польские власти зафиксировали более 300 попыток ее незаконного пересечения. Позднее мигранты разбили лагерь и отказались покидать территорию.

В Польше обвинили белорусские власти в причастности к переброске нелегальных мигрантов. В свою очередь, глава Белоруссии Александр Лукашенко сослался на действия мафиозной группы в ЕС по транзиту беженцев с Ближнего Востока.