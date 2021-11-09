В МВД Польши назвали число нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией

19:08
Фото: ТАСС/Пограничный комитет РБ
Руководитель МВД Польши Мариуш Каминьский оценил число нелегальных мигрантов на границе Польши и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Каминьского, речь идет о 2–4 тысячах беженцев, при этом на территории Белоруссии остаются 15 тысяч нелегалов.
"Около 1,5 тысячи человек пытались вчера силовым путем преодолеть границу польского государства. Эти попытки оказались безрезультатными", – добавил он.
8 ноября к польско-белорусской границе прибыли толпы мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию Евросоюза. За сутки польские власти зафиксировали более 300 попыток ее незаконного пересечения. Позднее мигранты разбили лагерь и отказались покидать территорию.
В Польше обвинили белорусские власти в причастности к переброске нелегальных мигрантов. В свою очередь, глава Белоруссии Александр Лукашенко сослался на действия мафиозной группы в ЕС по транзиту беженцев с Ближнего Востока.
Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на белорусско-польской границе
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