Силовые структуры Польши переведены в наивысшую готовность – президент страны

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Сотрудники польских силовых ведомств находятся в наивысшей степени готовности в связи с кризисом на границе с Белоруссией. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, передает РИА Новости.

"Уважаемые господа. Я уверяю, что Польша готова к отпору этой акции служб режима Лукашенко. Наша Пограничная стража, Войско польское, полиция и другие службы в состоянии наивысшей готовности", – объявил глава государства в ходе телеобращения.

В настоящий момент на приграничных с Белоруссией территориях Польши введен режим чрезвычайного положения. У границы находятся военные и полицейские.

8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. Польские власти обвинили белорусских коллег в переброске нелегалов. В ответ на угрозы о закрытии границ президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал перекрыть транзит газа по транснациональному газопроводу Ямал – Европа.