Путин и Меркель отметили важность урегулирования кризиса на границах Белоруссии и ЕС

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Владимир Путин в телефонном разговоре с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель обсудил миграционный кризис на границах Белоруссии с Евросоюзом.

"Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами", – сообщается на сайте Кремля.

При этом российский лидер высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы.

Накануне президент России также проводил переговоры с Меркель. В частности, стороны обсудили возможные гуманитарные последствия происходящего миграционного кризиса.

8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. Польские власти обвинили белорусских коллег в переброске нелегалов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что ответственность за ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши лежит на России. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти слова неприемлемыми и отметил, что РФ не имеет никакого отношения к происходящим событиям.