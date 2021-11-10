Путин обсудил с Меркель ситуацию на белорусско-польской границе

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Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса", – говорится в сообщении.

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе Берлина. Стороны договорились продолжить обсуждение данного вопроса. Российский лидер между тем для решения сложившейся ситуации предложил наладить прямые контакты между представителями стран Европейского союза и руководством Белоруссии.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на представителя германского правительства, Меркель попросила Россию вмешаться в ситуацию на белорусско-польской границе.

8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. В Сети появилось видео, на котором запечатлена большая группа людей с багажом, следующая по трассе в Гродненской области Белоруссии.

Позже польская сторона обвинила белорусские власти в переброске нелегальных мигрантов. Затем Варшава направила к границе антитеррористические подразделения, а на месте развернула дополнительные патрули Пограничной стражи.

