Бык сбежал со скотобойни и отправился аквапарк

В Бразилии бык стал звездой интернета после того, как сбежал со скотобойни и отправился в аквапарк.

Там животное прокатилось с водной горки. Хозяин уже пообещал не убивать быка, а отправить его на ферму. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.