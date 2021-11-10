Автомобиль с ребенком внутри загорелся на парковке в Коми

12:17
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Машина с маленьким мальчиком внутри загорелась в Коми. В результате ЧП ребенок попал в реанимацию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
"Ребенок находится в отделении детской реанимации Печорской ЦРБ. Состояние у него тяжелое, стабильное", – сообщили в министерстве здравоохранения, уточнив, что у него диагностированы ожоги верхних дыхательных путей и отравление угарным газом.
По предварительным данным, отец ребенка оставил его спящего в автомобиле на парковке.
В МЧС РФ по региону уточнили, что инцидент произошел около магазина по улице Булгаковой. Спасатели прибыли на место ЧП в течение трех минут.
Возгорание было ликвидировано примерно через шесть минут. На данный момент выясняются причины пожара.
Следователи по данному факту ЧП начали процессуальную проверку, в ходе которой сотрудники СК выяснят причины и обстоятельства случившегося и дадут им правовую оценку. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза, добавили в ведомстве.
Ранее на юге столицы сгорел припаркованный автомобиль. Инцидент произошел в Борисовском проезде. Спасателям удалось сбить мощное пламя, и оно не перекинулось на соседние авто. Никто не пострадал, однако сгоревшую машину восстановить уже не получится.
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