Автомобиль с ребенком внутри загорелся на парковке в Коми

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Машина с маленьким мальчиком внутри загорелась в Коми. В результате ЧП ребенок попал в реанимацию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

"Ребенок находится в отделении детской реанимации Печорской ЦРБ. Состояние у него тяжелое, стабильное", – сообщили в министерстве здравоохранения, уточнив, что у него диагностированы ожоги верхних дыхательных путей и отравление угарным газом.

По предварительным данным, отец ребенка оставил его спящего в автомобиле на парковке.

В МЧС РФ по региону уточнили, что инцидент произошел около магазина по улице Булгаковой. Спасатели прибыли на место ЧП в течение трех минут.

Возгорание было ликвидировано примерно через шесть минут. На данный момент выясняются причины пожара.

Следователи по данному факту ЧП начали процессуальную проверку, в ходе которой сотрудники СК выяснят причины и обстоятельства случившегося и дадут им правовую оценку. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза, добавили в ведомстве.

Ранее на юге столицы сгорел припаркованный автомобиль. Инцидент произошел в Борисовском проезде. Спасателям удалось сбить мощное пламя, и оно не перекинулось на соседние авто. Никто не пострадал, однако сгоревшую машину восстановить уже не получится.