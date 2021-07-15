В Крыму участились конфликты из-за масочного режима. В рейсовом автобусе полиция проводила проверку, которая чуть не закончилась дракой. Сотрудники хотели составить протокол на парня, который не надел на нос маску. Его пытались вывести из автобуса, но вмешалась его мать, а затем и все остальные пассажиры.

А в маленьких автобусах обратная ситуация: много пассажиров, причем некоторые без масок вообще. Люди жалуются, что транспорт приходится ждать очень долго, а народу всегда битком – и там уже не до социальной дистанции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.