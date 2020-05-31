Лифт с людьми рухнул в ТЦ в Благовещенске

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Лифт с людьми рухнул в торговом центре в Благовещенске. В результате случившегося есть пострадавшие.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Амурской области, по факту инцидента следователи начали проверку.

По предварительным данным, 30 мая в одном из торговый центров города грузовой лифт с людьми сорвался и упал с высоты второго этажа. В момент падения внутри находились двое рабочих.

"По данному факту следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области проводится доследственная проверка", – отмечается на сайте ведомства.

Там добавили, что пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь. Информации об их состоянии пока нет.

Ранее СК анонсировал проверку по факту гибели человека на стройке в Южном Медведкове. Сообщалось, что мужчина упал в шахту лифта строящегося объекта.