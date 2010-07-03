СК проверит информацию о падении лифта в столичной многоэтажке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Следственный комитет проверит информацию о падении лифта в жилом доме на юго-западе столицы, передает Агентство "Москва".

Сообщения об инциденте появились в СМИ. По их данным, 23 сентября в жилом доме по улице Островитянова лифт резко проехал несколько этажей вниз и остановился. Резкий спуск сопровождался звуками, схожими с падением частиц бетона на крышу кабин.

Организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Летом прошлого года в доме на севере столицы упал лифт, внутри которого находился человек. Лифт опустился с 40-го на 20-й этаж. Пассажир получил телесные повреждения. Ему на месте оказали всю необходимую медицинскую помощь.