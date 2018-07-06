СК начал проверку после инцидента с лифтом в доме на севере Москвы

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Следственный комитет начал проверку после инцидента с лифтом на севере столицы, сообщает Агентство "Москва".

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

5 июля в доме № 38, корпус 1 на улице Дыбенко с 40 этажа упал лифт, внутри которого находился человек. Как уточнили в Центре управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС, лифт опустился с 40-го на 20-й этаж.

Пассажир лифта получил телесные повреждения. Ему на месте оказали всю необходимую медицинскую помощь, его жизни ничто не угрожает. В префектуре Северного административного округа рассказали, что инцидент с лифтом в жилом комплексе в Ховрине произошел из-за технической неисправности.