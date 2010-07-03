В столичных подъездах могут появиться контролеры лифтов

В Москве могут появиться "смотрящие" за лифтами в жилых домах. Это решили сделать после того, как на севере столицы чуть не упала кабина, в которой ехали няня с ребенком. В этот раз никто не пострадал, но жильцы боятся, что история может повториться. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.