Лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба в Чикаго

Фото: AP/Frank Eltman

Пассажирский лифт упал с высоты 95-го этажа Ханкок-центра в Чикаго, сообщает CBS Chicago.

В момент падения в лифте находились шесть пассажиров, в том числе беременная женщина. Никто из пассажиров не пострадал.

Во время движения один из тросов лопнул, после чего кабина на огромной скорости полетела вниз, остановившись на уровне 11 этажа. Как рассказал один из пассажиров, сначала он думал, что они умрут.

"Мы спускались вниз, а потом я почувствовал, что мы падаем, а затем я услышал стук и хлопок", – отметил он.

Отмечается, что пассажиры не знали, на каком этаже находятся, пока не прибыли экстренные службы. На эвакуацию потребовалось около трех часов.

Летом в доме на севере столицы с 40 этажа упал лифт, внутри которого находился человек. Лифт опустился с 40-го на 20-й этаж. Пассажир получил телесные повреждения. Ему на месте оказали всю необходимую медицинскую помощь.