Человек упал в шахту лифта в ТЦ "Охотный ряд"

Человек упал в шахту лифта в торговом центре "Охотный ряд", передает телеканал Москва 24.

По предварительным данным, он пролетел около двух метров. С травмами пострадавшего доставили в больницу. Врачи скорой выносили его на носилках.

В администрации торгового центра комментировать ситуацию пока не стали.

Летом прошлого года в доме на севере столицы упал лифт, внутри которого находился человек. Лифт опустился с 40-го на 20-й этаж. Пассажир получил телесные повреждения. Ему на месте оказали всю необходимую медицинскую помощь.