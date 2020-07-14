Мужчина упал в шахту лифта в центре Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Мужчина получил травмы, упав в шахту лифта в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел по адресу: улица Большая Андроньевская, дом 17. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

В мае похожее происшествие случилось в торговом центре Благовещенска. Грузовой лифт с людьми сорвался и упал с высоты второго этажа. Внутри находились двое рабочих. Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Осенью 2019-го человек упал в шахту лифта в ТЦ "Охотный ряд". С травмами его доставили в больницу.