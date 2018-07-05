В префектуре САО назвали причину инцидента с лифтом в ЖК в Ховрине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инцидент с лифтом в жилом комплексе в Ховрине произошел из-за технической неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры САО.

Как пояснили в префектуре округа Агентству "Москва", "при движении лифта произошла неисправность, в результате чего сработала система безопасности, остановившая кабину".

По информации пресс-службы, ЖК обслуживает управляющая компания "СЭУ Фундаментстрой-6", а лифт находится в ведении компании "Лифттех".

Ранее сообщалось, что в доме № 38, корпус 1 на улице Дыбенко с 40 этажа упал лифт, внутри которого находился человек. Как уточнили в Центре управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС, лифт опустился с 40-го на 20-й этаж. При этом пассажир лифта не пострадал.