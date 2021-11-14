Прокуратура начала проверку по факту ЧП на металлургическом комбинате в Липецке

14 ноября, 23:17
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Прокуратура начала проверку после взрыва и пожара на металлургическом комбинате в Липецке, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального ведомства Татьяну Ткачеву.
"В ходе проверки будет дана оценка соблюдения промышленной безопасности в действиях уполномоченных лиц. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности", – сказала она.
По информации НЛМК, на угольном складе в 21:30 по московскому времени произошел взрыв с последующим возгоранием конвейера, которое было ликвидировано в течение 15 минут.
"Пострадала часть кровли цеха. Инцидент не повлиял на производственный процесс. Причины произошедшего уточняются", – говорится в сообщении компании.
По предварительной информации, причиной происшествия могли стать нарушение технологического процесса или неисправность электрооборудования.
Ранее сообщалось, что в результате пожара на складе угля в Липецке пострадала женщина-рабочий. Она была извлечена из-под завалов и доставлена в больницу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: