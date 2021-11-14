Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

14 ноября, 23:17

Прокуратура начала проверку по факту ЧП на металлургическом комбинате в Липецке

происшествия регионы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Прокуратура начала проверку после взрыва и пожара на металлургическом комбинате в Липецке, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального ведомства Татьяну Ткачеву.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдения промышленной безопасности в действиях уполномоченных лиц. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности", – сказала она.

По информации НЛМК, на угольном складе в 21:30 по московскому времени произошел взрыв с последующим возгоранием конвейера, которое было ликвидировано в течение 15 минут.

"Пострадала часть кровли цеха. Инцидент не повлиял на производственный процесс. Причины произошедшего уточняются", – говорится в сообщении компании.

По предварительной информации, причиной происшествия могли стать нарушение технологического процесса или неисправность электрооборудования.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на складе угля в Липецке пострадала женщина-рабочий. Она была извлечена из-под завалов и доставлена в больницу.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать