Прокуратура начала проверку по факту ЧП на металлургическом комбинате в Липецке

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Прокуратура начала проверку после взрыва и пожара на металлургическом комбинате в Липецке, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального ведомства Татьяну Ткачеву.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдения промышленной безопасности в действиях уполномоченных лиц. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности", – сказала она.

По информации НЛМК, на угольном складе в 21:30 по московскому времени произошел взрыв с последующим возгоранием конвейера, которое было ликвидировано в течение 15 минут.

"Пострадала часть кровли цеха. Инцидент не повлиял на производственный процесс. Причины произошедшего уточняются", – говорится в сообщении компании.

По предварительной информации, причиной происшествия могли стать нарушение технологического процесса или неисправность электрооборудования.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на складе угля в Липецке пострадала женщина-рабочий. Она была извлечена из-под завалов и доставлена в больницу.

