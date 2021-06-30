В Подмосковье в очереди на вакцинацию произошла драка

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

В Подмосковье в торговом центре в городе Пушкино подрались мужчина и женщина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на региональное управление МВД.

"В дежурную часть МУ МВД России "Пушкинское" поступило сообщение от женщины о том, что в одном из торговых центров, расположенных на Ярославском шоссе, происходит драка", – говорится в сообщении.

Телесные повреждения в ходе конфликта получила женщина. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

В Telegram-канале Life Shot появилась информация, что конфликт случился в очереди на вакцинацию от коронавируса. Мужчина хотел получить прививку без очереди. Как уточняет издание, у одной из преградивших ему путь женщин перелом челюсти.

Ранее сотрудники центра госуслуг на улице Куусинена вызвали полицию из-за антимасочника. В интернете появилось видео, на котором посетительницу центра задерживает наряд МВД.

Посетительница отказывалась использовать средства индивидуальной защиты, неоднократно нарушала порядок и правила, действующие в связи с пандемией.