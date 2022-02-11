Москва онлайн покажет возвращение российских спортсменов с Олимпийских игр

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

12 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как 28 спортсменов, представлявших Россию на Олимпийских играх, прибудут в аэропорт Шереметьево из Пекина.

В числе спортсменов будут победитель командного турнира по фигурному катанию Марк Кондратюк, серебряные призеры в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова и Ирма Махиня и другие.

Смотрите прямую трансляцию 12 февраля в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.