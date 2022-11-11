Десять московских причалов оборудуют зарядками для новых электрических речных трамваев

10 столичных причалов оборудуют зарядками для новых электрических речных трамваев. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, все зарядки будут работать надежно, а в случае сбоя в работе на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной. На причалах "Киевский вокзал", "Москва-Сити" и "Сердце столицы" работы уже завершены.

В планах оборудовать причалы "ЗИЛ", "Кутузовский", "Кленовый бульвар", "Нагатинский затон", "Хруничева", "ЖК Сидней-Сити" и "ЗИЛ-Юг". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.