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Десять московских причалов оборудуют зарядками для новых электрических речных трамваев

Десять московских причалов оборудуют зарядками для новых электрических речных трамваев

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10 столичных причалов оборудуют зарядками для новых электрических речных трамваев. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, все зарядки будут работать надежно, а в случае сбоя в работе на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной. На причалах "Киевский вокзал", "Москва-Сити" и "Сердце столицы" работы уже завершены.

В планах оборудовать причалы "ЗИЛ", "Кутузовский", "Кленовый бульвар", "Нагатинский затон", "Хруничева", "ЖК Сидней-Сити" и "ЗИЛ-Юг". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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