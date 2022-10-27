Ликсутов назвал самые частые нарушения в общественном транспорте Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В общественном транспорте усилят контроль за безбилетниками, сообщил в интервью Москве 24 заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, количество контролеров, которые будут ежедневно выходить на маршруты, в следующем году увеличат почти на 20%. Он подчеркнул, что, хотя число безбилетников сокращается, ежегодно выписывается почти под миллион штрафов за год, и это большая цифра.

Ликсутов рассказал, что среди наиболее распространенных нарушений чаще всего встречается безбилетный проезд. Второе по количеству нарушение – это использование чужой социальной карты.

"Поэтому контроль за этим будет усиливаться. У нас есть большой набор мероприятий совместно с органами полиции, которые нам содействуют и помогают в этом вопросе. Поэтому прошу всех, конечно, оплачивать свой проезд, потому что развитие городского транспорта невозможно, если люди просто банально не оплачивают свою поездку", – сказал Ликсутов.

Он также объяснил, что, оплачивая проезд, пассажир заключает договор перевозки. Это значит, что, если случится ДТП с участием автобуса, пассажир автоматически будет застрахован. В противном случае он не сможет получить компенсацию.

"Поэтому валидация билета – это заключение договора перевозки, который необходим для того, чтобы мы отвечали перед вами, пока вы находитесь в транспортном средстве. Это очень важная вещь. Поэтому прошу обязательно оплачивать проезд, без вашей оплаты развитие городского транспорта, улучшение его качества, оно тоже, соответственно, ограничивается", – заключил спикер.

Ранее стало известно, что московский транспорт начали готовить к зиме. Так, вторые вестибюльные двери будут установлены на всех станциях метро до конца октября. К зимнему периоду подготовят и около шести тысяч автобусов и тысячу электробусов. Специалисты проверяют состояние пневмосистем, охлаждающей жидкости, остекления, систем отопления, топливных систем и уплотнителей дверей.

Большое интервью Максима Ликсутова смотрите сегодня в 17:30 на телеканале Москва 24.

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