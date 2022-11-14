Вход на станцию "Комсомольская" со стороны Ленинградского вокзала закроют с 15 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый вход на станцию столичной подземки "Комсомольская" со стороны Ленинградского вокзала закроют с 15 ноября. Ограничения связаны с ремонтными работами, сообщает столичный Дептранс.

Пассажиров попросили на время закрытия входа № 1 использовать 7-й и 8-й входы. При этом уточняется, что на время ограничений для пассажиров сделают дополнительные автоматы по продаже билетов и временные кассы.

"По возможности, смещайте время своей поездки с часа пик. Приносим извинения за временные неудобства", – сказали в Дептрансе.

Ранее москвичей попросили не ездить в районе закрытой части Замоскворецкой линии в часы пик. Отмечалось, что это связано с повышенной нагрузкой на наземный общественный транспорт.

Участок зеленой ветки метро между станциями "Автозаводская" и "Орехово" закрыли для пассажиров с 12 ноября. Уточнялось, что это связано с проведением капремонта тоннеля от станции "Царицыно" до "Кантемировской". Работы будут идти примерно полгода.



Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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