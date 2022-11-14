Москвичей попросили не ездить в районе закрытой части Замоскворецкой линии в часы пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичный Дептранс попросил москвичей временно воздержаться от поездок в районе закрытого участка Замоскворецкой линии метро. Это связано с повышенной нагрузкой на наземный общественный транспорт в часы пик.

"Дептранс рекомендует москвичам избегать поездок в районе закрытого участка зеленой ветки метро в утренние и вечерние часы пик", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что только в первый рабочий день автобусы КМ перевезли по маршруту закрытого участка метро уже порядка 55 тысяч пассажиров. Чтобы снизить нагрузку на наземный транспорт, горожанам рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами, в частности, отдавать предпочтение Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линиям, МЦК и МЦД-2.

Также в качестве альтернативы предлагается Павелецкое направление МЖД: от станций Бирюлево-Пассажирская и Бирюлево-Товарная можно записать бесплатные абонементы до Павелецкого вокзала.

Выбирать пути объезда просят и водителей. Им советуют прокладывать маршруты в том числе через Варшавское шоссе и Люблинскую улицу. Как отметили в Дептрансе, утром 14 ноября наиболее загруженными оказались проспект Андропова, Пролетарский проспект и пересечение Каширского шоссе с улицей Борисовские пруды.

Участок Замоскворецкой линии метро между станциями "Автозаводская" и "Орехово" закрыли для пассажиров с 12 ноября. Это связано с проведением капитального ремонта тоннеля от станции "Царицыно" до "Кантемировской". Работы будут идти примерно полгода.



Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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