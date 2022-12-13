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13 декабря, 18:05

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"Мой район. Обратная связь": реставрация кирпичного здания в Лялином переулке

"Мой район. Обратная связь": реставрация кирпичного здания в Лялином переулке

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В Центральном административном округе столицы, а именно в Лялином переулке, завершилась реставрация шестиэтажного кирпичного здания, построенного в 1910 году. Дом в стиле неоклассицизма принадлежал купцу Такке. Сооружение имеет сложную форму, так как к торцевым фасадам примыкают соседние дома.

Чтобы сохранить исторический облик здания, для реставрационных работ был разработан уникальный проект. Специалистам удалось не только восстановить фасад, но и воссоздать историческое цветовое решение. Также в ходе работ заменили водосточные трубы и установили новые окна в местах общего пользования.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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