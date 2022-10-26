Внутренний и международный перелет могут объединить в одном пакете для туристов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Для туристов могут объединить в один пакет внутренний и международный перелет. Об этом сообщается на сайте Росавиации по итогам совещания по подведению итогов летнего сезона.

"Авиакомпании прорабатывают с туроператорами возможность объединения внутрироссийского и международного перелета в одном турпакете", – говорится в сообщении ведомства.

В Росавиации уточнили, что благодаря такому решению получится предоставлять дополнительные услуги для путешественников, а также увеличить целевые показатели по авиаперевозкам по РФ.

Ранее сообщалось, что авиабилеты до приграничных российских городов выросли в цене. Отмечалось, что на фоне мобилизации россияне стали активно покупать билеты не только в Турцию, Армению и ОАЭ, но также в Норвегию, Казахстан и Монголию через приграничные Мурманск, Омск, Орск и Челябинск.

При этом в Росавиации, которая отменила мониторинг цен на билеты по стране, пообещали продолжить следить за доступностью перевозок.

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