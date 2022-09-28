Авиабилеты до приграничных российских городов выросли в цене

Фото: depositphotos/ryzhov
На фоне объявленной мобилизации россияне стали активно покупать билеты не только в Турцию, Армению и ОАЭ, но также в Норвегию, Казахстан и Монголию через приграничные Мурманск, Омск, Орск и Челябинск. Об этом сообщает газета "Коммерсант".
По данным издания, цены на некоторые рейсы выросли в 2–3 раза, а билеты раскуплены. В Росавиации, которая отменила мониторинг цен на билеты по стране, пообещала продолжить следить за доступностью перевозок, однако, по мнению экспертов, активность пассажиров сойдет на нет в ближайшую неделю.
Источники на рынке бронирования авиабилетов подчеркнули, что средняя цена перелета из Москвы в Мурманск в первую неделю сентября колебалась от 4 до 5 тысяч рублей. Сейчас спрос туда вырос из-за возможности уехать автотранспортом в норвежский город Киркенес. Самый дешевый перелет с багажом "Аэрофлотом" на 28 сентября обойдется от 17,7 до 40,8 тысячи рублей, билеты на каждый из шести рейсов почти раскуплены.
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Мурманск стоили около 5–6 тысяч рублей. На рейсы 28 сентября самый дешевый билет Smartavia будет стоить 13,6 тысячи рублей, бизнес-класс "России" – 42 тысячи.
Рейсы из Москвы и Петербурга в Орск, откуда россияне добираются до Казахстана, в среднем в первую неделю стоили до 5,7 тысячи рублей. На 28 и 29 сентября "Аэрофлот" предлагал билеты за 40 тысяч рублей, Nordwind – 63 тысячи. Из Петербурга в те же даты "Россией" можно улететь за 40 тысяч рублей.
Также популярной пересадкой в Казахстан стал Челябинск. В начале месяца полететь туда можно было за 3,5–6 тысяч рублей. Единственный прямой рейс из Москвы "Победой" на 28 сентября стоил 26 тысяч рублей, в следующие два дня улететь можно за сумму от 15 до 40 тысяч рублей.
В Омск билеты стоили 3–6 тысяч рублей. Сейчас единственный оставшийся билет "Аэрофлота" на 28 сентября стоил 48 тысяч рублей. Билеты в Улан-Удэ, куда часть граждан стремится, чтобы добраться до границы с Монголией, на 28 сентября подорожали до 50 тысяч рублей
В Росавиации отметили, что продолжают контролировать цены на субсидируемые региональные перевозки, а также в ходе совещаний рекомендуют перевозчикам сохранять тарифы на уровне показателей прошлого года.
Ранее директор турагентства Ирина Болшева заявила, что на данный момент в стране фиксируются отказы от туристических поездок. Юрист общества защиты потребителей Артем Загайнов уточнил, что при невозможности отправиться в путешествие прежде всего следует связаться со своим туроператором или турагентом и сообщить об отказе от поездки.
Мобилизационный пункт развернут на границе России с Грузией
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: