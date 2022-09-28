Авиабилеты до приграничных российских городов выросли в цене

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На фоне объявленной мобилизации россияне стали активно покупать билеты не только в Турцию, Армению и ОАЭ, но также в Норвегию, Казахстан и Монголию через приграничные Мурманск, Омск, Орск и Челябинск. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

По данным издания, цены на некоторые рейсы выросли в 2–3 раза, а билеты раскуплены. В Росавиации, которая отменила мониторинг цен на билеты по стране, пообещала продолжить следить за доступностью перевозок, однако, по мнению экспертов, активность пассажиров сойдет на нет в ближайшую неделю.

Источники на рынке бронирования авиабилетов подчеркнули, что средняя цена перелета из Москвы в Мурманск в первую неделю сентября колебалась от 4 до 5 тысяч рублей. Сейчас спрос туда вырос из-за возможности уехать автотранспортом в норвежский город Киркенес. Самый дешевый перелет с багажом "Аэрофлотом" на 28 сентября обойдется от 17,7 до 40,8 тысячи рублей, билеты на каждый из шести рейсов почти раскуплены.

Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Мурманск стоили около 5–6 тысяч рублей. На рейсы 28 сентября самый дешевый билет Smartavia будет стоить 13,6 тысячи рублей, бизнес-класс "России" – 42 тысячи.

Рейсы из Москвы и Петербурга в Орск, откуда россияне добираются до Казахстана, в среднем в первую неделю стоили до 5,7 тысячи рублей. На 28 и 29 сентября "Аэрофлот" предлагал билеты за 40 тысяч рублей, Nordwind – 63 тысячи. Из Петербурга в те же даты "Россией" можно улететь за 40 тысяч рублей.

Также популярной пересадкой в Казахстан стал Челябинск. В начале месяца полететь туда можно было за 3,5–6 тысяч рублей. Единственный прямой рейс из Москвы "Победой" на 28 сентября стоил 26 тысяч рублей, в следующие два дня улететь можно за сумму от 15 до 40 тысяч рублей.

В Омск билеты стоили 3–6 тысяч рублей. Сейчас единственный оставшийся билет "Аэрофлота" на 28 сентября стоил 48 тысяч рублей. Билеты в Улан-Удэ, куда часть граждан стремится, чтобы добраться до границы с Монголией, на 28 сентября подорожали до 50 тысяч рублей

В Росавиации отметили, что продолжают контролировать цены на субсидируемые региональные перевозки, а также в ходе совещаний рекомендуют перевозчикам сохранять тарифы на уровне показателей прошлого года.

Ранее директор турагентства Ирина Болшева заявила, что на данный момент в стране фиксируются отказы от туристических поездок. Юрист общества защиты потребителей Артем Загайнов уточнил, что при невозможности отправиться в путешествие прежде всего следует связаться со своим туроператором или турагентом и сообщить об отказе от поездки.



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