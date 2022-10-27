Курорты юга России соединят прямым транспортным сообщением

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минстрою, Минэкономразвития, Минтрансу и другим заинтересованным министерствам и ведомствам рассмотреть вопрос прямого транспортного сообщения между курортами южной части России.

Министерствам предложено проработать вопрос сообщения между горными курортами Сочи, а также "Лагонаки" в Адыгее и "Архыз" в Карачаево-Черкесии.

"Лагонаки" и "Долина Веста" в Сочи будут разработаны в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Два курорта намерены объединить единой автомагистралью для ускоренного развития южного туризма страны, сообщил Чернышенко.

Помимо этого, для улучшения качества транспортного сообщения между курортами построят железнодорожную ветку.

"Безусловно, все это отразится на социально-экономической ситуации в субъектах, где будут создаваться рабочие места и развиваться малый и средний бизнес", – цитирует вице-премьера ТАСС.

Преимуществом для российских туристов станет появление новых возможностей для отдыха.

Ранее стало известно, что около 63% российских туристов выбрали для осеннего отдыха отечественные курорты. Средний чек путешествия в южные российские города не превысил 46 тысяч рублей. Вторым и третьим по популярности курортами среди россиян стали Турция и Египет соответственно.

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