Россияне стали чаще резервировать гостиницы в РФ на Новый год

Фото: Москва 24/Евгений Самарин

Россияне стали на 20% чаще резервировать гостиницы в России на предстоящие новогодние праздники в сравнении с показателями 2021 года. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru.

"С 23 декабря 2022 года по 15 января 2023 года на российские направления приходится 85% бронирований", – сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что количество бронирований на аналогичный период 2021 года составляло 65%.

Наибольшее число бронирований было зафиксировано в отелях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Красно Поляны, Казани , Ярославля и других городов. В прошлом году в топ городов по числу бронирований, в том числе вошли направления Крыма, а также Краснодар.

Высокий интерес россияне проявляют и к горнолыжным курортам. Туроператоры отметили интерес к отдыху на территориях Архыза, Домбая, Шерегеша и Терскола. На указанные направления спрос числа бронирований вырос в несколько раз.

Ранее сообщалось, что цена на туры, даты которых выпадают на новогодние праздники, в сравнении с прошлым годом выросли более чем на 60%. Путевки в Турции подорожали на 67%, в Египет – на 37%. Отмечалось, что поездки на отдых в Египет пользуются наибольшей популярностью у россиян.

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал лучшие варианты путешествий в период ноябрьских праздников. Он сообщил, что интересными направлениями для россиян могут стать Золотое кольцо, Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, а также Казань.



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