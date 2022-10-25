Эксперты рассказали, во сколько обойдутся путешествия по РФ на Новый год

Сервисы путешествий зафиксировали, что россияне стали активнее бронировать гостиницы внутри РФ на предстоящие новогодние праздники. На фоне отмены авиасообщения проседает крымское направление, при этом популярнее стали горнолыжные курорты. Рассказываем, где россияне стремятся провести новогодние каникулы и во сколько обойдется отдых.



Новогодние направления

Россияне стали на 20% чаще резервировать гостиницы в РФ на предстоящие новогодние праздники по сравнению с прошлым годом. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru. "С 23 декабря 2022 года по 15 января 2023 года на российские направления приходится 85% бронирований. На аналогичный период годом ранее доля российских направлений составляла 65%", – уточнили в компании.





пресс-служба сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru Для путешествий по стране туристы выбирают отели в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красная Поляна, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Архыз, Ярославль и Кисловодск.

По сравнению с прошлым годом в десятку лидеров списка не вошли крымские направления, а также Краснодар, отметили в пресс-службе сервиса. Вместе с тем наблюдается высокий спрос на горнолыжные курорты, такие как Архыз, Домбай, Шерегеш, Терскол. Они показывают рост числа бронирований в несколько раз, добавили в компании.

Аналитики сервиса "Яндекс.Путешествия" подтвердили Москве 24, что зафиксировали на этой неделе тренд к резервированию поездок на новогодние праздники. "Сейчас средняя глубина бронирования по России очень большая – свыше трех месяцев. В среднем москвичи планируют поездки по РФ на семь дней. Перелет в обе стороны из Москвы по России в период новогодних праздников в среднем обойдется в 12,5 тысячи рублей", – рассказали в пресс-службе проекта.

В свою очередь, клиенты онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip на период новогодних выходных чаще всего для перелетов по внутренним направлениям выбирают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, а также Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Самару, Уфу, Казань и Тюмень. В компании рассказали Москве 24, что цены на размещение в отелях категории три звезды в среднем по РФ составляют 4 тысячи рублей на новогодние праздники.





Мария Мкртчян старший PR-менеджер сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip В трехзвездочном отеле в Москве можно разместиться от 2,4 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге – от 2,6 тысячи рублей, в Сочи – от 1,7 тысячи рублей, в Минеральных Водах – от 2,9 тысячи рублей, а в Калининграде – от 4,4 тысячи рублей.

Среди клиентов сервиса Level.Travel самым популярным новогодним направлением внутри страны оказалось морское побережье Сочи, рассказали Москве 24 в пресс-службе компании. "В Сочи отправятся 53% туристов Level.Travel, а средний чек при этом составляет всего 35 тысяч рублей. На втором месте – туры в Москву из регионов и путешествия в Красную Поляну – по 7% каждое направление. Средний чек на новогодние каникулы в Москве составляет 49 тысяч рублей, а в Красной Поляне – 51 тысячу", – подсчитали специалисты сервиса.



Как сэкономить на поездке

На предстоящие новогодние праздники внутренние направления по РФ окажутся гораздо более востребованными по сравнению с отдыхом за границей. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Новогодние каникулы и Рождество активно бронируют по разным направлениям. Более 80% – это внутренние маршруты.

Эксперт объясняет небольшую долю зарубежных бронирований в первую очередь логистическими проблемами. "На сегодня открыты чуть более 20 направлений, куда россияне могут улететь прямым рейсом", – сказал Барзыкин, добавив, что в целом отдых внутри страны безопаснее, если говорить о рисках отмены бронирований.

До половины всех новогодних поездок придется на культурно-познавательный и оздоровительный туризм. "Курорты востребованы у россиян не только летом. К новогодним каникулам санаторно-курортные комплексы готовят специальные оздоровительные программы на 5–10 дней", – отметил эксперт.

На новогодние праздники традиционно будут востребованы курорты Черноморского побережья. В первую очередь речь идет о Краснодарском крае, в частности Сочи. До 30% турпотока придется на горнолыжный отдых, полагает Барзыкин. "Уже 45% гостиниц забронировано в Красной Поляне. И в Шерегеше есть отели, которые уже почти полностью забронированы", – говорит он.

Традиционно популярными окажутся тематические новогодние путешествия в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, считает Барзыкин. Востребованы окажутся и экскурсионные туры по городам Золотого кольца прогнозирует он.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Примета этого года – диверсификация турпродукта. В России везде можно найти себе достойный тур от двух ночей и более. Раньше мы видели несколько точек роста – Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Крым. Теперь это и Северный Кавказ, и Тататрстан, и Калининградская область, все регионы вокруг Байкала.

Сейчас настало самое время для резервации новогоднего путешествия, говорит эксперт. По его словам, при условии раннего бронирования на поездке можно будет немного сэкономить. Еще один способ сократить расходы – отправиться в новогодний тур не в самые ходовые даты.

"Если отметить Новый год дома, а отправиться в путешествие 2 января, поездка выйдет дешевле. После 10 января размещение также станет повсеместно дешевле, потому что тарифы выше в востребованные праздничные и выходные дни", – заключил Барзыкин.

Ранее некоторые российские регионы на фоне спецоперации на Украине решили отменить полностью или сократить новогодние мероприятия. Например, в Санкт-Петербурге отказались от фейерверка, также на Дворцовой площади и Невском проспекте не станут проводить праздничные концерты. Барзыкин полагает, что это обстоятельство не повлияет на турпоток существенным образом. Значительная часть туристов отправляются в Санкт-Петербург ради экскурсионно-познавательного туризма, который будет доступен, заключил эксперт.

