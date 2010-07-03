Эксперт назвал самые популярные направления для лыжного туризма на Новый год

Приближается сезон зимних отпусков и новогодних праздников, а это значит, что некоторые россияне уже начали планировать свой отдых в этот период. Популярностью пользуются горнолыжные курорты, при этом многие предпочитают брать с собой собственное спортивное оборудование. Рассказываем, какие условия действуют у авиакомпаний на провоз спортинвентаря и куда этой зимой собираются лыжники и сноубордисты.



Полетим покататься?

Большинство российских авиакомпаний согласны принимать на борт лыжи или сноуборд вместе со стандартной нормой багажа бесплатно. Однако у каждой компании есть свои индивидуальные условия по габаритам, весу оборудования, тарифам и другим параметрам.

"Аэрофлот"

В компании "Аэрофлот" бесплатная перевозка спортинвентаря не предусмотрена только в самом дешевом тарифе "Эконом Лайт": в стоимость входит исключительно ручная кладь по весу не более 10 килограммов и по размеру 55x40x25 сантиметров. Но дополнительное место для лыж или сноуборда можно отдельно приобрести во время покупки билета.

Во всех остальных тарифах провоз спортинвентаря входит в стоимость билета и расценивается как одно место багажа, которое включается в установленную норму бесплатного провоза по количеству мест и весу. Провезти в багаже можно комплект с одной парой лыж и лыжными палками либо сноуборд. Также в багаж примут ботинки для лыж или сноуборда. Если инвентарь больше необходимых габаритов, то потребуется предварительное согласование перевозки с компанией.

"Россия"

Правила перевозки авиакомпании "Россия" схожи по условиям с правилами "Аэрофлота". Вес спортинвентаря также суммируется с остальным багажом, и в случае превышения нормы необходимо будет доплатить по тарифам для сверхнормативного багажа за каждый килограмм перевеса.

S7 Airlines

У компании S7 Airlines перевозка лыж или сноуборда за дополнительную плату встречается в тарифе "Эконом Базовый", где есть только ручная кладь. Во всех остальных, если в стоимость уже включен багаж, перевозка осуществляется бесплатно. Причем спортинвентарь можно взять в дополнение к багажу, который уже в тарифе.

В комплект входит одна пара горных лыж с лыжными палками или сноуборд с дополнительным снаряжением: ботинки, шлем, очки. Вес оборудования должен быть не более 23 килограммов для тарифа "Эконом Standard" и не более 32 килограммов – для "Эконом Plus", "Бизнес Standard" и "Бизнес Plus".



UTair

Пассажиры с тарифами "Премиум" и "Бизнес" могут бесплатно перевезти в багаже один из комплектов спортивного снаряжения общим весом не более 20 килограммов. А для путешественников, выбравших тарифы "Минимум" и "Оптимум", для перевозки инвентаря нужно доплатить три тысячи рублей за один комплект. Также в тарифе "Оптимум" лыжи или сноуборд можно провести без доплаты, если взять в полет комплект взамен стандартного багажа.

Однако у компании есть дополнительное условие. Перевозка спортивного снаряжения производится только с доплатой на рейсах в Бухару, Самарканд, Ташкент, Фергану и Душанбе независимо от тарифа. В комплекте могут быть чехол с парой лыж и палками, а также парой ботинок и горнолыжным шлемом либо чехол со сноубордом и дополнительным оборудованием для него.

"Победа"

У лоукостера "Победа" провоз спортинвентаря осуществляется только за дополнительную плату. При оплате на сайте, через колл-центр или на выходе на посадку стоимость услуги начинается от 1 499 рублей в зависимости от направления полета. Общий вес оборудования не должен превышать 20 килограммов. Также есть условия, что на одного пассажира регистрируется не более двух комплектов, а всего в самолет вмещается не более 20 комплектов. Поэтому на сайте перевозчика указывается, что требуется предварительное бронирование при покупке билета.

"Уральские авиалинии"

В "Уральских авиалиниях" также самые экономичные тарифы не включают бесплатного провоза инвентаря для горнолыжного отдыха. Сюда относятся тарифы "Промо-лайт", "Промо", "Безбагажный" и "Багажный".

В остальных случаях комплект горных лыж или сноуборд с оборудованием должен быть весом не более 23 килограммов, а габариты по сумме измерений должны быть не более 350 сантиметров (одна из сторон – не более 220 сантиметров). Примечательно, что если лететь в паре, то разрешается совместная перевозка нескольких комплектов в одном чехле (вес чехла не должен превышать 30 килограммов). Горнолыжный комплект включает пару лыж, пару лыжных палок, пару ботинок и шлем. В набор сноубордиста, кроме доски, также входят пара ботинок и шлем.

Red Wings

Перевозчик Red Wings предлагает перевозить лыжное оборудование и сноуборды (весом не более 23 килограммов на одного пассажира) бесплатно во всех тарифах. Плюс ко всему спортинвентарь не входит в бесплатную норму при выборе перевозки с багажом. Один пассажир может с собой взять лыжи в чехле и палки, сноуборды, ботинки, шлемы, очки и специальную одежду – главное, чтобы они в сумме не превышали установленного веса.



Куда лететь на Новый год?

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что горнолыжные курорты этой зимой пользуются большим спросом, причем бронируются они заранее.

"Из-за текущей эпидемиологической ситуации планировать путешествие в Европу пока нельзя из-за временного закрытия границ и невозможности получить визу. В этой ситуации мы видим по предварительным бронированиям, что горнолыжный отдых крайне востребован. Причем сейчас обычно туры бронируются накануне – за 10 дней до начала путешествия, а горные лыжи – приятное исключение", – пояснил эксперт.





Дмитрий Горин вице-президент Ассоциации туроператоров России Лыжи и сноуборд – активный отдых на открытом воздухе, поэтому даже ограничения на массовые мероприятия, которые вводят регионы, не так сказываются на желании отдохнуть в горах и покататься.

По его словам, сейчас самыми популярными курортами для горнолыжников и сноубордистов являются "Роза Хутор" и "Горки Город" в Красной Поляне (Краснодарский край), Шерегеш (Кемеровская область), Домбай и Приэльбрусье (Карачаево-Черкесия), Архыз (Карачаево-Черкесия), Белокуриха (Алтайский край).

"Перевозчики на российских рейсах предлагают очень доступные тарифы, особенно в межсезонье они на 30–40% ниже, чем в прошлые годы. Скидки даже достигают 50%. В период новогодних праздников тарифы обычно повышаются. Сейчас также есть возможность купить горнолыжный тур со скидкой 20% у партнеров акции по кешбэку. Новогодние праздники входят в период действия акции вплоть до 10 января, но тур нужно забронировать до 5 декабря", – отметил Горин.

Эксперт добавил, что туристам, которые берут спортивное оборудование с собой, необходимо внимательно прочитать правила провоза на сайте авиакомпании, так как у каждого перевозчика они разные. Также он посоветовал не забыть оформить дополнительную расширенную страховку, которая нужна любителям заниматься активным спортом.