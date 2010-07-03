Большинство россиян собираются проводить зимние каникулы внутри страны

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что большинство россиян собираются провести новогодние каникулы в России. Небольшой процент наших соотечественников отправится в Турцию, Египет или Абхазию, но российские курорты в этом году – вполне ожидаемый тренд. Пора ли уже срочно что-то решать, пока все не подорожало, – выясняла наш тревел-обозреватель Екатерина Васильева.



Судя по опросам турагентств, практически вся страна планирует отправиться на зимних каникулах в Крым и на курорты Краснодарского края, чуть меньше людей поедут кататься на лыжах в Шерегеш или гулять по Москве и Санкт-Петербургу.

Ялта

Главное преимущество Ялты – море и мягкая теплая зима, даже снег там бывает не каждый год. За несколько дней до Нового года там проходит парад Дедов Морозов, а в новогоднюю ночь все идут гулять на набережную. На вершине горы Ай-Петри можно покататься на лыжах и сноубордах. Народу и у моря, и в горах будет, скорее всего, много, так что этот вариант не для тревожных – соблюдать социальную дистанцию будет не очень просто.

Сочи и Красная Поляна

Здесь примерно та же ситуация, что в Ялте, за тем лишь исключением, что менее многолюдно будет у моря. Большинство россиян устремится на горнолыжные курорты, зато в прибрежных отелях, по прогнозам, можно будет отдохнуть относительно бюджетно. Хорошая погода, трекинг, национальные лепешки с начинкой из меда и орехов – все это в изобилии будет и наверху в горах, и внизу у моря.

Шерегеш

Еще один горнолыжный курорт в России, который составляет достойную конкуренцию Красной Поляне и при этом существенно дешевле. Это абсолютно европейского уровня курорт с отличными трассами, современными подъемниками и отелями, с блинами с теплым вином в качестве перекуса – местная фишка. Добраться сюда можно автобусом или поездом из Новосибирска, Кемерова или Новокузнецка, но на уединение тоже рассчитывать не приходится.

Традиционно популярен новогодний Санкт-Петербург, хоть в этом году ему вместе с Москвой и досталась бронза. В обеих столицах будут работать новогодние ярмарки, где можно купить разные симпатичные сувениры, сплясать под веселые народные песни и угоститься чем-нибудь исконно русским, например яблоком в карамели. В Москву и Питер едут погулять в красивых огоньках, выпить глинтвейна на улице и покататься на катке под какую-нибудь милую старомодную музыку.



Планировать поездку в крупные города стоит все же с оглядкой на текущую ситуацию с распространением коронавируса.

Где поменьше народу?

Многие россияне сознательно выбирают уединенные места, где не составит труда соблюдать социальную дистанцию. Например, коттеджи в Подмосковье или в Ленинградской области, также пользуются популярностью загородные базы отдыха в Казани с баней, катанием с горки на ватрушках и прочими зимними забавами.

После выхода фильма "Левиафан" туристы обратили внимание на поселок Териберка на берегу Северного Ледовитого океана в Мурманской области. В меру хронические северные пейзажи, питомники хаски и шанс увидеть северное сияние – вполне неплохой план для того, чтобы встретить Новый год.

Любители природы планируют поездку в Карелию – посмотреть на Ладожское озеро, горный парк Рускеала и насладиться тишиной. Те, кто уже слишком соскучился по Европе, едут в Калининград, который зимой похож на декорации к сказкам Андерсена и немножко на практически любой европейский город.

Когда пора планировать?

Российские турагентства отмечают, что в этом году продажи новогодних туров идут с запозданием по сравнению с "доковидными" временами. Люди не решаются планировать что-то на такой долгий срок, опасаясь новых ограничений и откладывая принятие решения на последний момент. Сегодня практически все турагентства говорят о том, что продажи новогодних туров есть, но они единичные. И пока рано предметно говорить о какой-то более-менее точной статистике.

Однако те же турагентства настроены оптимистично: они уверены, что паниковать пока рано и пик продаж состоится в декабре, когда уверенности у людей будет чуть больше. Так что есть и хорошие новости: повышенного спроса и запредельных цен на новогодние туры в этом году, скорее всего, не ожидается, и можно будет запросто решить, куда ехать, в самый последний момент.